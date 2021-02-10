Онлайн-продажи в России подскочили в 1,7 раза по итогам 2020 года

Объемы продаж российских средних и крупных компаний в онлайн в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли в 1,7 раза.

Как сообщает Росстат, к ноябрю прошлого года этот показатель увеличился на 9,5%. Доля онлайн-продаж в общем объеме увеличилась на 2,3 процентного пункта — до 5,9%.

Санкции, падение доходов и дефицит бюджета, отсутствие инвестиций или их существенное сокращение – вот главные вызовы для экономики России, которые называют ведущие эксперты и аналитики для 2021 и следующих лет. Тревожные звоночки для экономического роста вовсе не отзвучали с боем курантов, скорее, первые рабочие недели нового года ознаменовались все более настойчивым звоном.

Чего ждать в ближайшем будущем – в материале Накануне.RU.