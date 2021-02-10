Страны Балтии и Польша могут ввести свои санкции против Москвы по Навальному

Литва, Латвия, Эстония и Польша ведут переговоры по введению собственных санкций в отношении России.

Как заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, в список войдут ответственные за задержание российского оппозиционера Алексея Навального и изменение его условного срока на реальный.

Когда именно будут введены ограничительные меры, министр Литвы не уточнил, сообщает ТАСС.

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что, Евросоюз может ввести санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг суда над политиком Алексеем Навальным.

Для этого может быть задействован новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.