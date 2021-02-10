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Общество В России
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Россияне старше 60 лет попали в приоритетную группу для вакцинации

Министерство здравоохранения России расширило перечень категорий граждан, которые должны вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.

В группу с приоритетом первого уровня попали россияне в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более, следует из приказа главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее в приоритетную группу для вакцинации были включены работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, люди с рядом хронических заболеваний, сообщает РБК.

А вот детям придется ждать дольше. Для одобрения вакцинации детей должны пройти дополнительные испытания, в том числе доклинические – на лабораторных животных.

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Россияне старше 60 лет попали в приоритетную группу для вакцинации

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Теги: вакцинация, коронавирус, эпидемия



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