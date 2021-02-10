Россияне старше 60 лет попали в приоритетную группу для вакцинации

Министерство здравоохранения России расширило перечень категорий граждан, которые должны вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.

В группу с приоритетом первого уровня попали россияне в возрасте 60 лет и старше, а также граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 млн и более, следует из приказа главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее в приоритетную группу для вакцинации были включены работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, люди с рядом хронических заболеваний, сообщает РБК.

А вот детям придется ждать дольше. Для одобрения вакцинации детей должны пройти дополнительные испытания, в том числе доклинические – на лабораторных животных.