10 Февраля 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

МВФ: Россия сможет долго выдержать низкие нефтяные цены

Международный валютный фонд сообщил, что Россия сможет долго выдержать период низких цен на нефть.

В текущем году Фонд прогнозирует стоимость нефти в $51,1 за баррель. В МВФ дали высокую оценку мерам, принятым в России в ответ на кризис. Кроме того отмечается низкая себестоимость добычи нефти в РФ. Безубыточная цена для российских компаний — $10–15 за баррель.

В итоге нефтегазовая промышленность страны будет иметь хорошие возможности для того, чтобы выдержать длительный период низких цен на нефть, пишет "Коммерсант".

Ранее Информационное управление Минэнерго США опубликовало прогноз развития глобального энергетического рынка до 2050 года. В докладе говорится, что к 2050 году стоимость барреля нефти марки Brent при благоприятном сценарии поднимется до $173.

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МВФ: Россия сможет долго выдержать низкие нефтяные цены

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Теги: МВФ, нефть



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