10 Февраля 2021
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Экономика В России
Яндекс Yandex (2014) | Фото:

В "Яндексе" появится сервис безналичной оплаты

Компания "Яндекс"  в ближайшее время планирует запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Он может стать аналогом Apple Pay или Google Pay. При этом в компании напомнили, что пользователи "Яндекса" уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании "практически в один клик", пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно, что сервис "Яндекс.Такси" покупает call-центры и грузовой бизнес группы компаний "Везет". С помощью новых активов подразделение "Яндекса" собирается предложить своим клиентам экспресс-доставку посылок и грузов в регионах.

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В "Яндексе" появится сервис безналичной оплаты

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Теги: Яндексе, оплата, финансы



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