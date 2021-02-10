В "Яндексе" появится сервис безналичной оплаты

Компания "Яндекс" в ближайшее время планирует запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay.

Он может стать аналогом Apple Pay или Google Pay. При этом в компании напомнили, что пользователи "Яндекса" уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании "практически в один клик", пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно, что сервис "Яндекс.Такси" покупает call-центры и грузовой бизнес группы компаний "Везет". С помощью новых активов подразделение "Яндекса" собирается предложить своим клиентам экспресс-доставку посылок и грузов в регионах.