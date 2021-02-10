Боррель намерен предложить новые санкции против Москвы

На ближайшей встрече глав министерств иностранных дел стран ЕС, которая состоится 22 февраля, будет обсуждаться вопрос введения новых санкций в отношении России, сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Он лично намерен внести предложения по ограничениям против Москвы. "Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности",— сказал он.

По словам главы дипломатии ЕС, Россия не оправдала ожиданий по "становлению современной демократии", а российский кабмин идет по авторитарному пути, сообщает РИА "Новости".

Ранее Боррель говорил, что, Евросоюз может ввести санкции в отношении Москвы из-за ситуации вокруг суда над политиком Алексеем Навальным.

Для этого может быть задействован новый механизм, который предусматривает ограничительные меры за нарушения прав человека.