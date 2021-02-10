Глава секты "Ученики Христа" Земфира отправлена в психбольницу

В среду Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело главы секты Земфиры Гайнуллиной. Ее отправили на принудительное лечение.

Напомним, речь идет о религиозной общине "Ученики Христа", которую создала Гайнуллина. Расследование показало, что деятельность данного объединения была сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью людей. В частности, женщина требовала от родителей, находившихся в секте, подвергать детей телесным наказаниям за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в общине.

В декабре 2017 года Земфира вовлекла в секту Ивана Казанцева, который, следуя ее учению, наносил побои своим сыновьям 2005 и 2010 годов рождения и причинял им физические и психические страдания. Как было установлено расследованием, в ноябре 2019 года в одной из квартир Екатеринбурга мужчина убил младшего сына, после чего отнес тело ребенка в Юго-Западный лесопарк.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, сегодня перед началом заседания Земфира Гайнуллина категорически отказалась общаться с прессой, о чем сообщила судебному приставу. Это произошло после того, как журналисты стали задавать ей вопросы о том, признает ли она свою вину. Внешне глава секты выглядела совершенно спокойной.

Судья сообщил, что 49-летняя Гайнуллина страдает психическим расстройством. Поэтому она освобождена от наказания по статьям Уголовного кодекса и будет направлена на принудительное лечение. До перевода в больницу Земфира останется под арестом.

Земфира сообщила, что решение суда ей понятно.

Прокурор Георгий Паникаров, комментируя решение, сообщил, что экспертиза подтвердила, что Гайнуллина не отдавала отчета своим действиям и нуждается в лечении. Скорее всего, она отправится в спецучреждение в Волгограде. Срок лечения будут определять врачи.

Напомним, на минувшей неделе суд рассмотрел дело Ивана Казанцева. Мужчину освободили от уголовной ответственности, поскольку он издевался над детьми и убил сына в состоянии невменяемости. Ему, как и Земфире, назначена принудительная мера медицинского характера в виде лечения в психбольнице с интенсивным наблюдением.