ЦБ заявил о росте годовой инфляции и назвал дату пика

В Банке России рассказали о том, какой будет инфляция в ближайшие месяцы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В начале 2021 г. годовая инфляция продолжит ускоряться, и предположительно, достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 г.", - говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка за январь этого года.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция снизится до диапазона 3,5–4,0% к концу 2021 г.