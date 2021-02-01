В Прикамье прокуратура нашла нарушения при капремонте жилых домов

В Березниках прокуратура нашла нарушения в работе "ДСТ-Строй" и НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае", занимавшихся капремонтом жилых домов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Подрядчик по муниципальному контракту ремонтирует 50 многоквартирных домов и, по версии прокуратуры, не выполняет взятые на себя обязательства. В частности, работы в домах №№ 26, 36, 46 по улице Пятилетки, в № 90 по Березниковской не завершены, а в двух домах из списка отсутствует изоляция систем теплоснабжения.

Прокурор Березников потребовал от глав фирмы и фонда устранить нарушения.