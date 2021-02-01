Телеграм-каналы отреагировали на обвинения СБУ в работе на российские спецслужбы

Телеграм-каналы, которые СБУ обвинила в работе на российские спецслужбы, прокомментировали обвинения.

Как сообщалось, СБУ заявила о разоблачении "масштабной агентурной сети, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ". Каналы будто бы за хорошие деньги публиковали материалы, которые были направлены "на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации", занимались дискредитацией киевской власти, искусственно создавали напряженность и протестные настроения среди граждан. Одна гражданка Украины уже задержана.

Начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин сообщил, что задержаны двое, им предъявлены обвинения в госизмене.

Некоторые телеграм-каналы быстро отреагировали, назвав это местью за разоблачение коррупционных схем на самом верху.

"Наша информационная кампания "Синдикат" вскрыла миллиардную коррупции в проекте Большая стройка, а кураторам из Офиса президента пришлось в срочном формате фальсифицировать дело о русском следе", - написал "Легитимный".

То же самое написал "Резидент". Там сообщают, что за этим стоит офис президента, и пообещали еще больше сообщать о коррупционных схемах в окружении Владимира Зеленского.

Речь идет о том, что замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко хочет "распилить" десятки миллиардов гривен на большом проекте ремонта дорог, а кредиты возьмут в западных банках (об этом канал много писал в последние две недели). Зеленский же получит имидж президента-модернизатора. По этому поводу у Тимошенко был разговор с Зеленским, и последний был недоволен возможной шумихой о коррупции, а также вышедшим материалом в немецкой DW. Однако связанная с Тимошенко группа влияния внутри офиса президента убедила Зеленского начать атаку на "неправильные" телеграм-каналы. В результате и появилось заказное "разоблачение" СБУ.

Известный блогер Анатолий Шарий в своем посте нецензурно написал, что идиотизм Зеленского "перешагнул за грань психической вменяемости".

Что касается телеграм-каналов, то СБУ отмечает, что у них нет технической возможности заблокировать эти каналы.

По поводу своих связей со спецслужбами России "Легитимный" в другом посте заявил, что еще в декабре сообщал, что вакцинация от ковида в ДНР и ЛНР начнется раньше, чем на Украине, что и произошло - она стартовала сегодня. И эту информацию им "слил куратор из ГРУ-ФСБ", сыронизировали авторы.