01 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Инструкция такая". На Южном Урале пенсионерам отказали в вакцинации от коронавируса

В Карабаше пенсионерам отказали в вакцинации от коронавируса. Теперь главврача медицинского учреждения ждет разговор с первым вице-губернатором Ириной Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала на брифинге главный редактор газеты "Карабашский рабочий", в городской больнице отказались ставить прививку пенсионерам. Пожилым гражданам сообщили, что вакциной "Гам-Ковид-Вак" нельзя прививать граждан старше 60 лет, и предложили ждать другую вакцину.

"Мы разберемся. Это абсолютно некорректная информация. Мы говорим о том, что люди старше 65 лет - приоритет для вакцинации, особенно с хроническими заболеваниями. Эти люди должны прививаться в первую очередь. Никаких противопоказаний по применению вакцины для этой возрастной категории нет. Она прошла все соответствующие испытания и в конце декабря было получено разрешение на ее применение и вакцинирование пожилых людей. Будем разбираться, не правы", - подчеркнула она.

При этом пенсионерам отказывают в вакцинации, ссылаясь на инструкцию к вакцине.

"Я не знаю, как говорить о профессионализме наших руководителей. Эта инструкция была до писем, которые есть на сайте Минздрава РФ, на сайте Росздравнадзора, где дополнительно указано, что по результатам повторных изысканий, которые были проведены, 25 декабря официально разрешено вакцинировать граждан старше 60 лет этой вакциной. Сегодня я с главным врачом сама лично поговорю о ее компетентности в этой части", - подчеркнула Ирина Гехт.

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"Инструкция такая". На Южном Урале пенсионерам отказали в вакцинации от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Ирина Гехт, пенсионеры,



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