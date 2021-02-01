01 Февраля 2021
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Политика Украина
Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

СБУ заявила о разоблачении сети Telegram-каналов, работающей на российские спецслужбы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении "масштабной агентурной сети, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб РФ".

По мнению СБУ, координаторами сети являются жители Харькова и Одессы, "активисты так называемой "русской весны". Сейчас они, якобы, находятся в Тирасполе.

Украинские силовики полагают, что силами этих активистов были созданы Telegram-каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

"Главным менеджером" сетки в СБУ считают некого одессита, который сейчас находится в национальном розыске на Украине: "Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тыс. гривен на всеукраинских каналах".

СБУ вычислила уже 50 заказчиков материалов и проверяет их на причастность к незаконной деятельности.

"Материалы, распространявшиеся в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан", - полагают в СБУ.

В Киеве также была задержана девушка (гражданка Украины), которую тоже подозревают в участии в администрировании сетке. Ей будут вменять государственную измену.

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СБУ заявила о разоблачении сети Telegram-каналов, работающей на российские спецслужбы

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Теги: сбу, разоблачение, telegram-канал, спецслужбы



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Развитие сюжета:

Ранее 01.02.2021 17:00 Мск Телеграм-каналы отреагировали на обвинения СБУ в работе на российские спецслужбы

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