Общественник из Югорска потребовал отставки мэра из-за плохой уборки снега

Бывший депутат думы Югорска, а ныне югорский общественник Антон Пантин потребовал отставки главы города Андрея Бородкина, а также директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Василия Бандурина, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественник в соцсетях сообщил, что подал уведомление о проведении публичного мероприятия - пикета против плохой уборки дорог и тротуаров от снега, а также отсутствия надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта со стороны чиновников и прокуратуры. Однако власти не согласовали мероприятие.

В мэрии Югорска сообщили, что для организации уборки снега с дорог было заключено шесть муниципальных контрактов, на уборку дворов - два контракта. В распоряжении подрядных организаций - 48 единиц техники. Работу подрядчиков контролируют эксперты компании "Югорский гарант", которые направляют заявки и от жителей города. Также контроль осуществляет городской департамент ЖКХ и строительного комплекса.

27 января мэр Югорска провел контрольную инспекцию и, осмотрев улицы, обозначил сроки для устранения недостатков в уборке улиц.



Антона Пантина ответ не устроил и он подал новые уведомления на другие даты.

"Сообщу отдельно о месте и времени проведения", - заявил он.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастье на выборах главы Коммунистического, однако проиграл.