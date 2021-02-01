Общественник из Югорска потребовал отставки мэра из-за плохой уборки снега

01 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Машина в снегу (2021) | Фото: Накануне.RU

Общественник из Югорска потребовал отставки мэра из-за плохой уборки снега

Бывший депутат думы Югорска, а ныне югорский общественник Антон Пантин потребовал отставки главы города Андрея Бородкина, а также директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Василия Бандурина, передает корреспондент Накануне.RU.

Общественник в соцсетях сообщил, что подал уведомление о проведении публичного мероприятия - пикета против плохой уборки дорог и тротуаров от снега, а также отсутствия надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта со стороны чиновников и прокуратуры. Однако власти не согласовали мероприятие.

В мэрии Югорска сообщили, что для организации уборки снега с дорог было заключено шесть муниципальных контрактов, на уборку дворов - два контракта. В распоряжении подрядных организаций - 48 единиц техники. Работу подрядчиков контролируют эксперты компании "Югорский гарант", которые направляют заявки и от жителей города. Также контроль осуществляет городской департамент ЖКХ и строительного комплекса.

27 января мэр Югорска провел контрольную инспекцию и, осмотрев улицы, обозначил сроки для устранения недостатков в уборке улиц.

Антона Пантина ответ не устроил и он подал новые уведомления на другие даты.

"Сообщу отдельно о месте и времени проведения", - заявил он.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастье на выборах главы Коммунистического, однако проиграл.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Общественник из Югорска потребовал отставки мэра из-за плохой уборки снега

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Югорск, мэр, отставка, плохая уборка снега



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети