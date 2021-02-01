01 Февраля 2021
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Сургут (2018) | Фото: Накануне.RU

Четыре управляющие компании Сургута наказаны за некачественную уборку дворов

Несколько управляющих компаний Сургута наказаны за некачественную уборку снега во дворах. Административные протоколы составлены против УК "ДЕЗ ЦЖР", "ДЕЗ ВЖР", "Сервис-3" и "РЭУ № 8". В отношении еще пяти сейчас идёт разбирательство. Таков результат рейдов контрольного управления за минувшую неделю, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Прежде всего, специалисты посещали те дворы, на которые сургутяне чаше всего жаловались в социальных сетях. В последнюю неделю января поступило более 50 обращений. Жители сообщали как о несвоевременной очистке территории, так и о снежных кучах, которые в течение недели не вывезли со двора. Благодаря хорошо налаженному алгоритму работы и взаимодействию с ЦУР, все факты, по которым поступали жалобы, будут проверены и отработаны.

"Согласно правилам благоустройства Сургута, после выпадения осадков высотой более 8 см, УК обязаны в течение 10 дней провести механизированную уборку придомовой территории. В случае, если во время проверки наше Контрольное управление зафиксирует, что уборка идёт некачественно или не идёт вовсе, в отношении УК составляется протокол об административной ответственности", сообщил начальник отдела административного контроля мэрии Максим Салий.

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Четыре управляющие компании Сургута наказаны за некачественную уборку дворов

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Теги: уборка, снег, управляющая компания, протокол



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