Власти Челябинской области не исключили роста заболеваемости COVID-19 после несанкционированных акций

Власти Челябинской области не исключили, что проведение несанкционированных акций 23 и 31 января может привести к росту заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU

"По снимкам, которые я видела, люди были в масках. Будем надеяться, что это не приведет к серьезным вспышкам, но в любом случае мы эту ситуацию увидим через две недели, если вдруг какие-то последствия будут. Но конечно скопление людей, общение людей без масок, я думаю, точно для кого-то не останется без последствий. Я думаю, что после этих маршей, и ОРВИ, и ковид может быть вполне достойная "награда" за такое времяпровождение. Я не исключаю распространения заболеваемости", – отметила на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несогласованные акция сторонников Навального. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).