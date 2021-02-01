В Свердловской области объявлена в розыск адвокат, осужденная за мошенничество

В Свердловской области объявлена в розыск адвокат Елена Гончарова.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФСИН, Гончарова осуждена Первоуральским городским судом по статье о мошенничестве. Юристу было назначено три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом Гончарова не явилась на оглашение приговора.

"При получении информации о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить в ГУФСИН России по Свердловской области или в ближайший отдел полиции", - добавили в ведомстве.

Также сведения о Елене Гончаровой можно передать в дежурную часть ГУФСИН по телефонам: 8 (343) 359-56-11, +79221842766, либо в отдел розыска: 8 (343) 359-57-44.