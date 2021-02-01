В 2020 администрация Нижневартовска вырабатывала уникальные практики в развитии города

Минувший 2020 год для администрации Нижневартовска стал этапом, когда управленческой команде города удалось выработать сразу несколько уникальных практик в управлении городским хозяйством, отметил в своем отчете на заседании думы о деятельности главы и администрации Василий Тихонов, передает корреспондент Накануне.RU. Причем, новые решения администрация искала и находила в тех вопросах, которые касались всей страны.

Организация работы медицинской сферы в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обеспечение школьного процесса в дистанционном режиме, поддержка волонтерского движения - во всех этих сферах приходилось искать новые подходы.

"Принимая во внимание важность работы с молодежью, было принято решение выделить молодежную политику в отдельное направление", - рассказал глава Нижневартовска. Задачи для специалистов администрации здесь более, чем креативные - выстраивание механизмов диалога с молодежью, создание условий для развития их творчества. Сейчас в рамках соглашения Югры и компании "Транснефть" приобретено здание для арт-резиденции.

2020 год и его вызовы стали временем развития волонтерского движения в столице Самотлора. Число добровольцев увеличилось в городе, волонтерская работа стала не только количественно масштабней, но изменилась качественно. Сейчас в Нижневартовске идет своеобразная перепись тех, кто готов добровольно участвовать в волонтерском движении.

"Нижневартовск на протяжении последних лет показывает стабильную положительную динамику в области экологического благополучия. Акции по озеленению города стали визитной карточкой", - отметил в своем отчете глава муниципалитета Василий Тихонов.

Важно отметить, что эта работа ведется в рамках Генеральной схемы озеленения, что является одной из новаций в деятельности администрации города. Нижневартовск стал первым муниципалитетом в Югре, где появился такой документ.

Кроме того, сейчас в столице Самотлора деятельно работает "Экологический патруль", опыт которого рекомендован и другим муниципальным образованиям.

В рамках так называемой "мусорной реформы", которая идет в стране, городские власти не только провели подготовительную работу по раздельному сбору мусора, но и организовывают эксперимент по работе с жителями. Горожанам некоторых микрорайонов будет предложено сортировать мусор по группам и видам, а параллельно администрация провела переговоры с бизнесменами по запуску производства цветных пакетов для сбора разных категорий мусора. Василий Тихонов подчеркнул, что по итогам первого квартала этот опыт , возможно, будет предложен к распространению в Югре. И таких новых подходов в решении городских проблем можно насчитать множество.

Вартовчане видят и ценят положительные изменения в городской среде. Наиболее красноречивое подтверждение тому - рост численности населения столицы Самотлора, которая в 2020 продолжилась. Сейчас в Нижневартовске проживает 278,1 тысяча человек.

«Сегодня мы рассмотрели не просто отчет главы, а результат работы администрации города под руководством Василия Владимировича на протяжении последних лет. Я считаю, что результаты хорошие. Было много сделано в тот сложный период, который настиг нас в прошлом году. Но самое главное, что было в докладе – обозначена перспектива развития. Это один из главных критериев к которому надо стремиться администрации города, создавая комфортные условия для жителей нашего города», - отметил депутат Тюменской областной Думы Вячеслав Танкеев.

Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов подчеркнул ,что Нижневартовск в вопросах социально-экономического развития занимает одно из ведущих мест в Югре. "В городе сохраняется стабильная обстановка – не сбавили темп по строительству жилья, продолжают реализовываться мероприятия по созданию комфортной городской среды и общественных пространств. Особенно важно то, что при благоустройстве территорий имеется обратная связь с населением: граждане участвуют в рейтинговом голосовании, инициативном бюджетировании, в работе по изменению дворовых территорий", - отметил Вадим Шувалов.

А депутат Тюменской областной Думы Юрий Елин считает, что сейчас "главное продолжать работать в том же темпе и режиме, в выбранных направлениях". И отметил, что предприятия города активно сотрудничают с мэрией в вопросах благоустройства.

Василий Тихонов, завершая свой отчет, также подчеркнул, что крайне важно в решении городских проблем, реализации проектов развития города действовать совместно городской администрации, бизнес-сообществу и жителям. "Вместе мы сможем преодолеть любые трудности. 2020 год это доказал", - сказал Василий Тихонов.