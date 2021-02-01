01 Февраля 2021
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Вирус SARS-CoV-2, &quot;британский&quot; штамм. (2021) | Фото: ФБУН ГНЦ &quot;Вектор&quot; / rospotrebnadzor.ru

В России создали тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса и других "мутантов"

"Дочка" АФК "Система" объявила о создании тест-системы для выявления мутантных штаммов коронавируса, в том числе "британского" штамма.

"Компьютерный анализ генома SARS-CoV-2 показал, что ген 3CL протеиназы относится к числу генов, наиболее редко затрагиваемых мутациями. Опираясь на  эту логику и те сведения, которые были собраны по SARS-CoV-2 к марту 2020 года, научные сотрудники "Системы-БиоТех" еще при разработке своей первой тест-системы сосредоточились на гене 3CL в качестве мишени для обнаружения вируса и подобрали для этого соответствующие праймеры", - говорится в сообщении компании.

Разработчики указывают, что у "британского" штамма ген 3CL протеиназы тоже не изменен, хотя в других генах этот штамм накопил уже 23 мутации.

"Выбрав ген 3CL протеиназы для подбора праймеров, наши разработчики изначально заложили в тест-систему большой запас прочности. Заранее изучив мутационный ландшафт родственных вирусов, включая вирус атипичной пневмонии 2003 года, наши научные сотрудники пришли к выводу, что мутации в этом гене, как правило, оказываются для вируса несовместимы с жизнью, поэтому он остается неизменным, и тест-система, нацеленная на него, окажется в выигрыше в условиях продолжительной пандемии. И действительно, из 23 "британских" мутаций ни одна не ударила по гену 3CL", - прокомментировала директор по науке компании "Система-БиоТех" Наталья Позднякова.

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В России создали тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса и других "мутантов"

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Теги: британский штамм, мутация тест-система, коронавирус, sars-cov-2



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