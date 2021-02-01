Дело старших сестер Хачатурян вернулось в прокуратуру

Мосгорсуд вернул дело двух старших сестер Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны.

"Суд удовлетворил ходатайство потерпевших о возврате дела в прокуратуру до тех пор, пока в отношении Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу", - сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Следствие отказалось переквалифицировать их действия на самооборону. Крестине и Ангелине грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее дело проходит отдельно.

Ранее суд отказался объединить дела старших сестер с делом младшей. Также суд отказался по ходатайству защиты возвращать дело в Генпрокуратуру.