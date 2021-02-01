01 Февраля 2021
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Общество Свердловская область В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.etominsk.land.ru

"Уральские авиалинии" теперь будут летать и в Беларусь

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила новый рейс по маршруту Екатеринбург - Минск - Екатеринбург. Начиная с 11 февраля, перелеты будут осуществляться только раз в неделю - по четвергам. Стоимость билетов составит 10 тыс. 176 руб. (в одну сторону).

"Минск – абсолютно новое направление для авиакомпании. Раннее жители Урала могли улететь в столицу Беларуси рейсами "Уральских авиалиний" только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге в рамках код-шерингового соглашения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Помимо паспорта и билета, пассажир также обязан предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до вылета. Чтобы вернуться обратно, нужно также заполнить анкету на Едином портале госуслуг. Позже необходимо предоставить результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение 3-х дней после прибытия в РФ.

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"Уральские авиалинии" теперь будут летать и в Беларусь

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Теги: Уральские авиалинии, Минск, открытие рейса



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