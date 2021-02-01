01 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале еще 700 ковидных коек могут вернуть к оказанию плановой помощи

В Челябинской области еще 700 ковидных коек могут вернуть к плановому оказанию медицинской помощи. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В период пикового роста заболеваемости в регионе было открыто 7 тыс. 150 коек. В настоящий момент количество коек уменьшено до 4 тыс. 201. коек долечивания – 570.

"Если по долечиванию было 24 базы, сегодня остается девять. Из 29 госпитальных баз, остается 16. Я думаю, если мы будем наблюдать такую же динамику на этой неделе, то в среду мы также примем решение и еще порядка 700 коек выведем в плановое оказание медицинской помощи", - подчеркнула она.

В настоящий момент свободный коечный фонд составляет 23%.

Ирина Гехт отметила, что в регионе отмечается позитивная динамика по заболеваемости коронавирусом. За неделю было выписано на 900 человек больше, чем госпитализировано.

"Выписанных у нас каждый день в два раза больше, чем госпитализированных. Все показатели говорят о снижении заболеваемости на сегодняшний день", - добавила она.

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На Южном Урале еще 700 ковидных коек могут вернуть к оказанию плановой помощи

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Теги: коронавирус, болезнь, карантин, медицина,



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