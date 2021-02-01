01 Февраля 2021
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"Задержали, чтобы не дать выступить": претендент на пост мэра Екатеринбурга заявил о политическом давлении

Соискателя кресла мэра Екатеринбурга Сергея Тиунова задержали. Мужчина был препровожден в автозак на акции 31 января в Екатеринбурге.  Как передает корреспондент Накануне.RUтеперь Тиунов не сможет выступить со своей речью перед конкурсной комиссией, выбирающей мэра уральской столицы. 

Активист считает, что его задержали для того, чтобы не дать выступить на конкурсе. Тиунов уверен в политических репрессиях. Минувшую ночь общественник провел в полиции. Сейчас он находится в здании Кировского суда. 

"За участие в незаконном публичном мероприятии мне грозит до 30 суток административного ареста. Буду оспаривать, так как меня наказали незаконно. Я считаю, что меня задержали для того, чтобы не допустить до выступления. Мое задержание политически мотивировано", - отметил он. 

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"Задержали, чтобы не дать выступить": претендент на пост мэра Екатеринбурга заявил о политическом давлении

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