01 Февраля 2021
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Политика В России Москва
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

В УК может появиться статья за призыв к введению санкций против России, - Володин

В Уголовном кодексе России может появиться статья за призывы ввести санкции против РФ, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал соответствующие выступления Алексея Навального (он предлагал западным странам ввести санкции в отношении российских бизнесменов и чиновников).

"Этот поступок (призывы к санкциям – прим. ред.), думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", - цитирует Володина ТАСС.

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - добавил Володин.

Председатель Госдумы имел в виду законопроект 2018 года, одобренный в первом чтении. Он предусматривает уголовную ответственность за присоединение к режиму антироссийских санкций.

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В УК может появиться статья за призыв к введению санкций против России, - Володин

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Теги: вячеслав володин, уголовная ответственность, санкции



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