01 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

Челябинская область получила 14 тысяч 400 доз вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Партия пришла в регион 28 января. Она уже распределена в территориях.

На утро 1 февраля в области вакцинировано 15 тыс. 815 человек. Вакцинация продолжается и в регионе ждут следующей поставки.

Ранее областные власти анонсировали, что до конца января в регион поступит 55,6 тыс. доз вакцины от коронавируса. Еще 90 тыс. 800 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" придет в регион в феврале. Однако в настоящий момент в регион пришло только 14,4 тыс. доз вакцины.

"Мы получили часть из этой партии – 14 тыс. 400, на днях ждем оставшуюся поставку. Пока сложно сказать, чем это вызвано. Была создана модель на федеральном уровне для каждого региона, когда и к какому сроку будет достигнут требуемый уровень иммунизации, исходя из этого ряд регионов попадали в красную зону. Может быть это связано с каким-то перераспределением именно на такие территории, где ситуация более тяжелая. Я допускаю такой вариант, но никто не отказывает нам в этих объемах, которые были определены. Поэтому ждем, в ближайшее время следующая поставка будет в регионе", - прокомментировала вице-губернатор.

В настоящий момент через портал Госуслуг на вакцинацию записались 243 южноуральца. Одним из записавшихся стал вице-губернатор Станислав Мошаров.

"Он записался на 5 февраля на вакцинацию в поликлинику, совершенно как рядовой гражданин, пройдя всю эту систему. Он у нас ее тестирует. Посмотрим, как это пройдет", - рассказала Ирина Гехт.

Заявки на вакцинацию оставляют и южноуральские предприятия. Привить работников готовы ММК, ЧТПЗ, ЧКПЗ и "УралАЗ" в Миассе.

"У нас в каждой территории с каждым предприятием обговорен объем вакцин, который закрыл бы всех желающих на предприятии", - добавила она.

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В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация, Ирина Гехт,



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