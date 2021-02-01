Нидерланды получили ответ от "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17

Следствие в Нидерландах получило письменный ответ от российского "Алмаз-Антея" (производитель ЗРК "Бук") по делу о крушении рейса МН-17.

Как сообщает РИА Новости, концерн отправил ответ на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения самолета.

Опросы экспертов "Алмаз-Антея" могут быть завершены к апрелю.

Как пишет "Взгляд", адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, заявила, что экспертам "Алмаз-Антея" нужно дать возможность изучить обломки "Боинга".

Ранее суд в Нидерландах отклонил запросы защиты Пулатова о расследовании альтернативных версий авиакатастрофы. Сообщалось, что прокуратура рассматривала несколько версий крушения лайнера, среди возможных версий были взрыв на самолете, атака военного самолета, использование российских и украинских зенитных ракетных установок, включая "Бук".

Напомним, Совместная следственная группа (ССГ) ранее представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.