01 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума поторапливает правительство с индексацией пенсий работающих пенсионеров

Тема индексации пенсий работающих пенсионеров до сих пор не сдвинулась в правительстве с мертвой точки, хотя президент России соглашался с необходимостью рассмотреть этот вопрос. В Госдуме же тему поднимают каждое заседание, тем не менее, министры не торопятся с решением.
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Так что комитет Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой ознакомить депутатов с конкретными предложениями по этому вопросу.

В комитете напоминают, что правительство уже не в первый раз пытается избежать этой темы: "Тема далеко не новая, но оттого не менее актуальная - это, прежде всего, вопрос социальной справедливости. Годами финансовый блок правительства отказывается вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий. Ссылки на отсутствие в бюджете "свободных" средств давно не состоятельны", - отмечает глава комитета Ярослав Нилов.

Он напомнил о существовании поручения главы государства: "Это ситуация, когда бухгалтерский подход остается таковым ровно до момента поручения президента - в декабре 2020-го глава государства поручил правительству представить конкретные предложения по решению этой проблемы. Сегодня истекает срок выполнения поручения - было бы интересно ознакомиться с результатами".

Сейчас в Госдуме находятся на рассмотрении три законопроекта на эту тему и проект парламентского запроса.

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Госдума поторапливает правительство с индексацией пенсий работающих пенсионеров

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Теги: иднексация работающим пенсионерам, госдума, правительство



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Ранее 04.01.2021 14:43 Мск Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: Правительство готовит предложения

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