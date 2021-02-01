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Происшествия Свердловская область
банк Открытие, ограбление (2019) | Фото: Накануне.RU

Грабитель банка в Екатеринбурге, застреливший клиента, признан невменяемым

Свердловский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении грабителя банка Виталия Дикушина. Мужчина признан невменяемым.

Напомним, осенью 2019 года в отделение банка "Открытие" в Екатеринбурге ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и потребовал у работников деньги. Один из посетителей попытался задержать нападавшего, но тот успел дважды выстрелить и смертельно ранить мужчину.

В дальнейшем злоумышленника скрутили клиенты банка и сдали правоохранителям - налетчиком оказался Виталий Дикушин. По факту нападения на банк было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Банк "Открытие", ограбление на Малышева 128(2019)|Фото: Накануне.RU

банк Открытие, ограбление(2019)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в итоге Дикушин освобожден от уголовной ответственности, поскольку преступления были совершены им в состоянии невменяемости. К мужчине применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения.

В суде уточнили, что до перемещения Дикушина в медицинское учреждение он будет находиться под стражей.

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Грабитель банка в Екатеринбурге, застреливший клиента, признан невменяемым

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Теги: банк, грабитель, суд, Екатеринбург



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