В Екатеринбурге захотели взыскать с Ельцин Центра свыше 2,5 миллионов в день юбилея первого президента России

ООО "Управляющая компания "Центр" подала исковое заявление в адрес Фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина" с требованием взыскать 2 млн 551 тыс. 981 рубль компенсации за неоплаченные работы по техническому обслуживанию в период пандемии коронавируса. Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Свердловской области, дата заседания пока не назначена. Сам же иск был подан сегодня - 1 февраля.

Напомним, что именно сегодня отмечается юбилей первого президента России Бориса Ельцина. Ранее в Арбитражном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение иска "Управляющей компании Центр" к ООО "Агора-центр", имеющей долю в "Ельцин-центре". Организация задолжала 15,5 млн руб. за технические работы в учреждении в период карантина. А 21 декабря прошлого года суд постановил привлечь "Фонд имени Ельцина" в качестве еще одного участника процесса.