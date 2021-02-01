На Среднем Урале полицейские выстрелили в пьяного водителя, оказавшего им сопротивление

На Среднем Урале задержаны двое местных жителей, оказавшие сопротивление полицейским. Для этого силовикам пришлось открыть огонь.

Читайте также: В Екатеринбурге полицейская овчарка обезвредила открывшего стрельбу дебошира

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, вечером 29 января экипажем ДПС ГИБДД в одной из деревень Туринского района для проверки была остановлена автомашина. Выяснилось, что водительского удостоверения у сидевшего за рулем мужчины не имеется, и в то же время у него были признаки алкогольного опьянения. После этого водитель выбросил ключи от автомобиля в сугроб и стал убегать от полицейских, но тем удалось его догнать.

Затем приятель задержанного, сидевший с ним в машине, напал на полицейских. Водитель, видя поддержку со стороны своего пассажира, также стал оказывать сотрудникам ГИБДД активное сопротивление. Тогда одним из полицейских были произведены предупредительные выстрелы из табельного оружия, а когда это не помогло, силовик сделал выстрел в ногу нарушителя.

В результате агрессивный мужчина получил сквозное ранение мягких тканей. В дальнейшем ему была оказана вся необходимая помощь.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ситуацию прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Это как раз тот самый случай, когда любому правонарушителю должно быть очевидно, что не выполнять законные требования сотрудников полиции, как говорится, себе дороже. Некоторые у нас любят оглядываться на Запад в плане демократического развития общества, но как раз там в похожих ситуациях стражи порядка имеют право без промедления применять табельное оружие. Демократия это не анархия, не нужно путать эти понятия. В нашей стране более чем достаточно возможностей, чтобы добиться справедливости, если права человека нарушены. А теперь представьте, сколько этот лихач мог натворить беды, и сколько законопослушных граждан могли пострадать", - заявил полковник Горелых.