"Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков" - Путин

01 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Микрофинансовая организация (2019) | Фото: Накануне.RU

"Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков" - Путин

Владимир Путин попросил Центральный банк проработать стабильность в кредитном секторе банковской системы после сворачивания льготных программ заимствований, которые были развернуты в кризис. Глава государства напомнил о конечности льготных программ, которые пользуются большим успехом у граждан и бизнеса. Особенно он подчеркнул популярность ипотечной программы под 6,5%.

Но есть также ряд секторов банковской отрасли, которые вызывают опасения у президента. Он отметил, что последствием смягчения денежно-кредитной политики стал уход физических лиц из депозитов на фондовый рынок, где они оказались не защищены и от сложных и жестких правил, которых часто даже не понимают, ни от мошеннических схем. "Инвестирование в рынок ценных бумаг рискованнее, чем вклады в банке. Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков", - сказал Путин.

Еще одно его опасение – быстрое развитие экосистем на базе банков.

"Банковский сектор стал одним из самых технологичных в российской экономике. Активно создаются экосистемы, где на каждом этапе используются новые технологии. Такие изменения ведут к трансформации банковского сектора. Возникают дополнительные риски, чтобы их предотвратить надо заблаговременно налаживать регуляторную базу. Инвестиции в непрофильные для банков сектора не должны подвергать опасности и риску средства вкладчиков", - подытожил Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков" - Путин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: банковский сектор, льготное кредитование, экосистема, фондовый рынок



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети