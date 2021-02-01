"Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков" - Путин

Владимир Путин попросил Центральный банк проработать стабильность в кредитном секторе банковской системы после сворачивания льготных программ заимствований, которые были развернуты в кризис. Глава государства напомнил о конечности льготных программ, которые пользуются большим успехом у граждан и бизнеса. Особенно он подчеркнул популярность ипотечной программы под 6,5%.

Но есть также ряд секторов банковской отрасли, которые вызывают опасения у президента. Он отметил, что последствием смягчения денежно-кредитной политики стал уход физических лиц из депозитов на фондовый рынок, где они оказались не защищены и от сложных и жестких правил, которых часто даже не понимают, ни от мошеннических схем. "Инвестирование в рынок ценных бумаг рискованнее, чем вклады в банке. Нам не хватало только "второго издания" обманутых дольщиков", - сказал Путин.

Еще одно его опасение – быстрое развитие экосистем на базе банков.

"Банковский сектор стал одним из самых технологичных в российской экономике. Активно создаются экосистемы, где на каждом этапе используются новые технологии. Такие изменения ведут к трансформации банковского сектора. Возникают дополнительные риски, чтобы их предотвратить надо заблаговременно налаживать регуляторную базу. Инвестиции в непрофильные для банков сектора не должны подвергать опасности и риску средства вкладчиков", - подытожил Путин.