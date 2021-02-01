В Прикамье сразу два министра избавились от приставки "и.о."

Руководители сразу двух краевых министерств избавились от приставки "и.о.", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Так, полноценными министрами стали исполняющий обязанности министра экономического развития Эдуард Соснин и министр транспорта Андрей Алякринский. Соответствующие указы подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Отметим, что оба министра возглавили ведомства в ноябре прошлого года. Эдуард Соснин до назначения был предпринимателем, а Алякринский - замдиректора "Пермавтодор".