01 Февраля 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2021) | Фото: администрация Нижневартовска

Василий Тихонов: Нижневартовску удалось сохранить макроэкономическую стабильность

Представляя отчет о работе администрации города Нижневартовска в 2020 году, Василий Тихонов подчеркнул, что, несмотря на все коллизии и проблемы минувшего года, несмотря на то, что пандемия буквально ворвалась в планы развития города и внесла свои коррективы, Нижневартовску удалось сохранить макроэкономическую стабильность.

Более того, доходы бюджета города Нижневартовска в течение 2020 года увеличились более, чем на 1,5 млрд рублей. "Участие города в реализации национальных проектов – безопасные и качественные дороги, жилье и городская среда положительно повлияло на работу различных предприятий, " - отметил глава Нижневартовска. 

графика, нижневартовск, бюджет(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Отметим, что Нижневартовск в прошлом году стал единственным муниципалитетом Югры, вошедшим в федеральную программу стимулирования развития жилищного строительства. В город дополнительно поступили 840 млн рублей на строительство дорог.

Нижневартовск(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Ввод жилья в 2020 году в столице Самотлора составил 113 тысяч квадратных метра жилья. Важнейшим достижением стало то, что все балки были расселены, а жители города получили новые квартиры. 

Нижневартовск(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Доля дорожной сети столицы Самотлора, находящейся в нормативном состоянии, на данный момент составляет 68%. За два последние годы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижневартовску было выделено около 1,5 млрд рублей из всех уровней бюджета на строительство и ремонт дорог. Таких денег в истории Нижневартовска на дороги никогда не тратилось. 

дорожное строительство, нижневартовск, бкад, дорожные работы, знак дорожные работы(2020)|Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Работа по совершенствованию дорожной сети в части ремонта  в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет  продолжена, предстоит освоить  475 млн рублей. Напомним, что жители сами определяют приоритетность ремонта дорог по итогам голосования.

Нижневартовск, как известно, стал первым городом в Югре, где запустили проект «Марафон благоустройства». И в 2020 году столице Самотлора удалось сделать большой шаг в преображении городских пространств. 

инфографика, нижневартовск, марафон благоустройства(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В городе появилось сразу несколько благоустроенных пространств для отдыха. Теперь вартовчане могут прогуляться по скверу Строителей, скверу Героев Самотлора, чествовать достижения нижневартовских спортсменов в сквере Спортивной славы, отдохнуть в сквере Матери, сквере Космонавтов.

сквер строителей, благоустройство, монумент, архитектурные формы(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

сквер Космонавтов(2020)|Фото: n-vartovsk.ru

Отметим, что отчет главы Нижневартовска о результатах своей деятельности, работы администрации города в 2020 году депутатами думы муниципалитета был принят единогласно. Глава думы Максим Клец так прокомментировал итоги заседания: "Наш город стабильно развивается, идет вперед. Все вопросы, которые были поставлены депутатами Думы и жителями перед главой Нижневартовска и администрацией муниципалитета, они практически решены несмотря ни на какие ситуации, возникающие в мире".

тихонов, нижневартовск, клец, хохряков(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Заместитель председателя думы ХМАО-Югры Наталья Западнова, которая также присутствовала на заседании городской думы и участвовала в обсуждении отчета главы Василия Тихонова особо отметила темпы развития социальной инфраструктуры города и среды для развития молодежи: "Нижневартовск лидирует в определенных моментах. В сложный период – в период пандемии – продолжили строиться дороги, сдан шикарный новый Лицей им. А. С. Пушкина. Проведено благоустройство скверов и дворовых территорий, и что очень важно, - создаются современные социальные пространства для молодежи".

 

 

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Василий Тихонов: Нижневартовску удалось сохранить макроэкономическую стабильность

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Теги: нижневартовск, василий тихонов, национальные проекты



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