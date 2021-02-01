01 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
аэропорт Шереметьево (2019) | Фото: Накануне.RU

Пассажиропоток российских аэропортов упал в 2020 году на 40%

В российских аэропортах в 2020 году пассажиропоток упал на 41% относительно 2019-го года. В абсолютных числах это всего 129,6 млн человек. Статистику за период январь-декабрь 2020 сегодня опубликовала Росавиация.

Только 13% рейсов пассажиропотока пришлось на международные перевозки – они были практически остановлены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, внутренние перелеты пострадали  меньше.

Лидером по пассажиропотоку ожидаемо стал аэропорт Шереметьево (Москва) – 19,5 млн пассажиров. Второе место у Домодедово (16,2 млн), третье – у Внуково (12,5 млн). Санкт-петербургский Пулково обслужил 10,9 млн пассажиров, 6,5 млн у Сочи,

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Пассажиропоток российских аэропортов упал в 2020 году на 40%

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Теги: пассажиропоток, аэропорты, росавиация



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