Пассажиропоток российских аэропортов упал в 2020 году на 40%

В российских аэропортах в 2020 году пассажиропоток упал на 41% относительно 2019-го года. В абсолютных числах это всего 129,6 млн человек. Статистику за период январь-декабрь 2020 сегодня опубликовала Росавиация.

Только 13% рейсов пассажиропотока пришлось на международные перевозки – они были практически остановлены на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, внутренние перелеты пострадали меньше.

Лидером по пассажиропотоку ожидаемо стал аэропорт Шереметьево (Москва) – 19,5 млн пассажиров. Второе место у Домодедово (16,2 млн), третье – у Внуково (12,5 млн). Санкт-петербургский Пулково обслужил 10,9 млн пассажиров, 6,5 млн у Сочи,