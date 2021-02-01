В Тюменской области подростка заподозрили в воровстве и украли

32-летнему жителю села Шорохово вменяют похищение 15-летнего подростка, которого он заподозрил в краже колонки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По версии следствия, 20 января у злоумышленника пропала музыкальная колонка. Вечером 21 января, встретив пострадавшего, он попросил подростка "пояснить за пропажу". Для этого мужчина ударил ребёнка по лицу, затолкал в машину, привёз к себе домой, где снова ударил и запер в помещении. Вскоре он разрешил жертве уйти.

Дело ушло в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.