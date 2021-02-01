Украина возобновила покупку электроэнергии у России

Украина возобновила импорт российской электроэнергии в понедельник, 1 февраля, сообщили российские СМИ со ссылкой на "Укрэнерго". По данным сайта ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), Украина запланировала купить 1-2 февраля около 1 тыс. МВт-ч в сутки.

На фоне пандемии и последовавшего за ней кризиса Украина еще весной прошлого года приостановила импорт российской, а также белорусской электроэнергии, о сроках восстановления поставок не сообщалось. В итоге страна отказалась от жесткого локдауна и начала закупать электричество у Белоруссии в начале января 2021 года, у России – только сейчас.