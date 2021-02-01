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аудитории Тюменского государственного университета, ТюмГУ (2017) | Фото: admtyumen.ru

Студенты ТюмГУ с 1 марта выйдут с "дистанционки"

Студенты Тюменского государственного университета вернутся к занятиям в традиционном формате со второго семестра, который начнется с 1 марта, сообщили Накануне.RU в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В настоящий момент в вузе проходит экзаменационная зимняя сессия. Она ведется в дистанционном формате. С 22 февраля студенты отправятся на каникулы.

Занятия будут вестись с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Для обработки рук установлены антисептики, обеспечена бесконтактная термометрия, соблюдение масочного режима и социальной дистанции, проветривание учебных аудиторий во время перерывов.

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Студенты ТюмГУ с 1 марта выйдут с "дистанционки"

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Теги: ТюмГУ, дистанционное обучение, сессия, семестр



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