"Чтобы никто не выглядел лучше Орлова". Общественники раскритиковали закрытость конкурса по выбору главы

Претенденты на пост главы Екатеринбурга раскритиковали непубличность собеседований конкурсной комиссии с кандидатами. По словам активиста Александра Куделькина и члена регсовета "Яблока" Дмитрия Калинина, публичность отнюдь не несет спектакль, как считают в администрации губернатора.

Как передает Накануне.RU, оба участника конкурса сошлись во мнении, что это делается для того, чтобы в публичном пространстве не стали заметными на фоне Орлова другие фигуры.

"Они нас боятся. Вроде бы дали нам трибуну, но сами все законопатили. У них страх. Публичность - это не средство для хаоса, а механизм по появлению новых публичных персон", - поделился Александр Куделькин.

"Я против закрытия процедуры. Считаю, что Екатеринбург достоин дебатов, публичности и открытой процедуры прямых выборов. Публичность бы показала горожанам, что есть люди, являющиеся соперниками Орлова, которые могут не хуже, чем он, выступать. Закрытость придумали для того, чтобы Орлов выглядел безальтернативной фигурой", - считает Дмитрий Калинин.

Само собеседование, по признанию Калинина, похоже на экзамен по обществознанию в школе.

"У меня спрашивали, достаточно ли городу денег? Я ответил, что средства необходимо перераспределять, если их нет, и покупать вместо дорогих иномарок в автопарк мэрии снегоуборочную технику. Также спрашивали о том, кому подчиняется мэр и какова численность избирательной комиссии города", - раскрыл подробности собеседник.

Отметим, что ранее советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов в комментарии нашему изданию заявил, что открытый характер конкурса превратил бы процедуру в шоу.