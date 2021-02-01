Песков не в курсе, бывал ли Путин на стройке "дворца" в Геленджике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, мог ли Владимир Путин посещать стройку объекта, который СМИ называют "дворцом" в Геленджике.

"Мне не известны случаи, чтобы президент посещал такие частные стройки", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ему также не известно, бывал ли там президент до начала строительства, передает "Интерфакс".

Напомним, в новом расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью.

30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дома в Геленджике.