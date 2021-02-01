01 Февраля 2021
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Общество В России Москва
громкоговоритель (2011) | Фото:ru.enc.tfode.com

В Госдуму внесли законопроект о запрете звуковой рекламы на городских улицах

В Госдуму внесен законопроект о запрете звуковой рекламы на улицах российских городов.

Сейчас в федеральном законе "О рекламе" нет прямого запрета на звуковую рекламу на улицах населенных пунктов, каждый регион решает эту проблему как может.

"Рекламы вокруг много. Понятно, что навязчивые рекламные объявления иногда раздражают. Но если, к примеру, в телевизоре пользователь может в любой момент переключить канал или заняться делами на время ротации очередного рекламного блока, то как избавиться от назойливого ора из мегафона под окнами? <…> Получается, люди вынуждены терпеть бесконечные громогласные объявления на улице - об открытии нового магазина, об акциях и распродажах и так далее", - написал в своем Telegram-канале глава думского комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он сообщил, что его фракция внесла законопроект, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей и других звукоусиливающих и звуковоспроизводящих устройств на улицах населенных пунктов.

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В Госдуму внесли законопроект о запрете звуковой рекламы на городских улицах

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Теги: госдума, звуковая реклама, ярослав нилов



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