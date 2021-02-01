Бывшего координатора штаба Навального в Екатеринбурге посадили на 10 суток

Бывший координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Ирина Норман арестована на 10 суток за попытки вовлечения людей в незаконные акции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского городского суда Екатеринбурга, Норман вменяют ч.2 ст.20.2 КоАП по обвинению в организации несанкционированной акции в минувшее воскресенье 31 января.

Поводом для ареста послужила публикация задержанной в Facebook, в которой она выражала поддержку сотруднице штаба оппозиционера Виктории Райх (должна освободиться 8 февраля).

Напомним, что максимальный срок по данной статье сейчас также отбывает глава штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько. Дата освобождения - 2 февраля.