В Магнитогорске местного жителя будут судить за посредничество при передаче взятки полицейскому

В Магнитогорске будут судить местного жителя, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки полицейскому и мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый, в качестве посредника, передавал взятки сотруднику полиции за вынесение незаконных процессуальных решений при расследовании уголовных дел. При этом он получил часть взяток в сумме 95 тыс. руб.

Кроме того, в апреле 2019 г., как считает следствие, он получил от знакомого 30 тыс. руб. за восстановления права на управление транспортным средством. При этом он знал, что повлиять на это не может, но деньги потратил.

Добавим, что экс-полицейскому уже вынесен приговор.