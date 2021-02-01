Руководитель зауральского Росреестра отправлен под арест
Суд заключил под стражу руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Молчанову предъявлено обвинение в совершении растраты с использованием своего служебного положения.
По данным следствия, в период 2016-2019 годов обвиняемый премировал определенный круг подчиненных ему сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству для использования по указанию Молчанова.
Дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области. В служебных помещениях управления Росреестра и по месту жительства чиновника проходили обыски.