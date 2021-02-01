Руководитель зауральского Росреестра отправлен под арест

Суд заключил под стражу руководителя управления Росреестра по Курганской области Олега Молчанова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Молчанову предъявлено обвинение в совершении растраты с использованием своего служебного положения.

По данным следствия, в период 2016-2019 годов обвиняемый премировал определенный круг подчиненных ему сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству для использования по указанию Молчанова.

Дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ России по Курганской области. В служебных помещениях управления Росреестра и по месту жительства чиновника проходили обыски.