Глава Нижневартовска в отчете о работе городской администрации в 2020 выразил особую благодарность медикам

Накануне глава города Нижневартовска Василий Тихонов отчитывался перед депутатами городской думы о работе администрации в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU. Значительная часть доклада главы была посвящена информации о том, как городская администрация организовала работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Василий Тихонов особо подчеркнул, что в минувшем году все социальные обязательства были выполнены. Задержек заработной платы в бюджетной сфере не было, уровень безработицы среди вартовчан по-прежнему один из самых низких в Югре.

«Ежедневная работа городского оперативного штаба, прямой диалог с жителями без запрещенных тем. Нашим главным преимуществом в борьбе с недостоверной информацией стала открытость. Работа штаба была настолько востребована, что трансляции, проводимые в социальных сетях, в первые дни собирали десятки тысяч просмотров. Отдельного внимания заслуживают журналисты. Их профессиональный подход к подаче информации помог на первом - самом ключевом этапе - избежать слухов, домыслов и паники», - сказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Он отдельно поблагодарил журналистское сообщество за ответственный подход к распространению информации в период борьбы с пандемией. За это время было проведено 114 трансляций с заседаний оперштаба города, поступило около 2,7 тысяч вопросов, а комментариев вартовчане оставили по этой теме в разы больше - около 13,5 тысяч.

Эти цифры показывают, как важен был диалог с городской властью для жителей в период борьбы с пандемией.

"Самым важным ы период пандемии стал ввод в эксплуатацию инфекционного отделения новой окружной больницы. Отделение построено в рекордные сроки. Построена и введена в строй ультрафиолетовая станция обеззараживания", - отметил в своем докладе глава муниципалитета.

И самые теплые слова благодарности прозвучали в адрес медиков, врачей, медсестер, медперсонала всех учреждений здравоохранения города Нижневартовска.

Подытоживая, Василий Тихонов подчеркнул, что взаимопонимание и взаимовыручка помогли вопреки всему не только контролировать и управлять ситуацией, но и продолжать развивать город.