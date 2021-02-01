01 Февраля 2021
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Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Глава Нижневартовска в отчете о работе городской администрации в 2020 выразил особую благодарность медикам

Накануне глава города Нижневартовска Василий Тихонов отчитывался перед депутатами городской думы о работе администрации в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU. Значительная часть доклада главы была посвящена информации о том, как городская администрация организовала работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Василий Тихонов особо подчеркнул, что в минувшем году все социальные обязательства были выполнены. Задержек заработной платы в бюджетной сфере не было, уровень безработицы среди вартовчан по-прежнему  один из самых низких в Югре. 

тихонов, нижневартовск, клец, хохряков(2021)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

«Ежедневная работа городского оперативного штаба, прямой диалог с жителями без запрещенных тем. Нашим главным преимуществом в борьбе с недостоверной информацией стала открытость. Работа штаба была настолько востребована, что трансляции, проводимые в социальных сетях, в первые дни собирали десятки тысяч просмотров. Отдельного внимания заслуживают журналисты. Их профессиональный подход к подаче информации помог на первом - самом ключевом этапе - избежать слухов, домыслов и паники», - сказал глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Он отдельно поблагодарил журналистское сообщество за ответственный подход к распространению информации в период борьбы с пандемией. За это время было проведено 114 трансляций с заседаний оперштаба города, поступило около 2,7 тысяч вопросов, а комментариев вартовчане оставили по этой теме в разы больше - около 13,5 тысяч.

памятка, коронавирус, волонтеры, нижневартовск(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Эти цифры показывают, как важен был диалог с городской властью для жителей в период борьбы с пандемией.

"Самым важным ы период пандемии стал ввод в эксплуатацию инфекционного отделения новой окружной больницы. Отделение построено в рекордные сроки. Построена и введена в строй ультрафиолетовая станция обеззараживания", - отметил в своем докладе глава муниципалитета. 

Нижневартовск, Совещание по строительству инфекционного корпуса(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

И самые теплые слова благодарности прозвучали в адрес медиков, врачей, медсестер, медперсонала всех учреждений здравоохранения города Нижневартовска.

Коллаж, коронавирус(2020)|Фото: Накануне.RU

 

Подытоживая, Василий Тихонов подчеркнул, что взаимопонимание и взаимовыручка помогли вопреки всему не только контролировать и управлять ситуацией, но и продолжать развивать город.

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Глава Нижневартовска в отчете о работе городской администрации в 2020 выразил особую благодарность медикам

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Теги: василий тихонов, нижневартовск, отчет главы нижневартовска, ковид, коронавирус



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