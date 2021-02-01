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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков прокомментировал призыв ФБК ввести санкции против россиян

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) своим призывом ввести санкции против РФ де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада "в целом хорошо известна". "Мы считаем эти санкции абсолютно неприемлемыми", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Washington Post опубликовало полный список лиц, против которых ФБК призывает руководство США ввести санкции. В него попали предприниматели Алишер Усманов и Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев.

Ранее британское правительство подверглось давлению со стороны депутатов парламента, требующих ввести санкции в отношении российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова в связи с критикой этих людей со стороны Алексея Навального.

Министр иностранных дел Великобритании Венди Мортон пока очень уклончиво отвечает на вопросы о возможных санкциях, отмечая, что рассматриваются все варианты дальнейших действий.

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Песков прокомментировал призыв ФБК ввести санкции против россиян

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Теги: дмитрий песков, фбк, санкции



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