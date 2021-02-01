01 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Владимир Путин поздравляет Патриарха Кирилла с 12-й годовщиной интронизации. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин подарил Патриарху Кириллу букет белых роз в честь годовщины интронизации

Владимир Путин встретился сегодня с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз в честь 12-й годовщины интронизации Кирилла.

На сайте Кремля не раскрывается, о чем шел разговор во время встречи Патриарха и президента, СМИ же опубликовали только приветствие, во время которого Путин поинтересовался самочувствием и настроением Кирилла.

На прошлой неделе Патриарх совершил божественную литургию в храме князя Александра Невского в одноименном скиту в Подмосковье. Именно 27 января 2009 года стало известно об избрании Кирилла на Московский патриарший престол.

Владимир Путин поздравляет Патриарха Кирилла с 12-й годовщиной интронизации.(2021)|Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

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Путин подарил Патриарху Кириллу букет белых роз в честь годовщины интронизации

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Теги: владимир путин, патриарх кирилл, интронизация, годовщина



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