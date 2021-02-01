Путин подарил Патриарху Кириллу букет белых роз в честь годовщины интронизации

Владимир Путин встретился сегодня с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава государства преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз в честь 12-й годовщины интронизации Кирилла.

На сайте Кремля не раскрывается, о чем шел разговор во время встречи Патриарха и президента, СМИ же опубликовали только приветствие, во время которого Путин поинтересовался самочувствием и настроением Кирилла.

На прошлой неделе Патриарх совершил божественную литургию в храме князя Александра Невского в одноименном скиту в Подмосковье. Именно 27 января 2009 года стало известно об избрании Кирилла на Московский патриарший престол.