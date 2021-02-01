В январе в России произошло наибольшее за все время снижение заболеваемостью коронавирусом

В январе в России было зафиксировано почти 682 тыс. случаев коронавируса. Это на 21% меньше, чем в декабре и даже чуть меньше, чем в ноябре. Примечательно, что произошло также наибольшее за месяц относительное (и абсолютное - на 182,5 тыс.) снижение за все время.

В июне, июле и августе, три месяца подряд, наблюдалось постоянное снижение на 20%. Нынешнее снижение важно тем, что оно произошло после четырех месяцев роста.

За месяц от коронавируса умерли чуть более 16 тыс. человек. Это на 1 тыс. меньше, чем в декабре. Но так как динамика смертности запаздывает к динамике заболеваемости, то летальность правильнее рассчитывать как отношение к случаям заражения, произошедших несколькими неделями ранее. Мы рассчитываем "текущую летальность" со сдвигом на полмесяца назад. В этом случае в январе было даже несколько больше заражений, чем в декабре. Поэтому "текущая летальность" составила 1,9% против 2,1% месяцем ранее. После скачка в октябре до 2,5% этот показатель снижается третий месяц подряд. Правда, в апреле она была почти 5%, но тогда во всех странах все только начиналось и летальность была везде выше.

Таким образом, в январе ситуация с коронавирусом в России значительно улучшилась.

В среднем по стране за месяц было выявлено 4,7 случаев вируса на 1000 населения. Первая десятка регионов по новым случаям на 1000 населения за месяц:

Санкт-Петербург - 16,7.

Республика Карелия - 13,4.

Республика Калмыкия - 9,6.

Новгородская область - 9,5.

Псковская область - 9,4.

Мурманская область - 9,4.

Москва - 9,2.

Вологодская область - 8,1.

Сахалинская область - 8,0.

Меньше всего случаев заражения (менее 2) было зафиксировано в Тыве, на Чукотке, в ХМАО, Новосибирской, Кемеровской областях, Дагестане, Чечне, Башкортостане, Тюменской области, Краснодарском крае, Татарстане.

Умерли за месяц в России в среднем 110 человек на 1 млн жителей . Резко выделяются Санкт-Петербург (373) и Севастополь (347). Далее идут:

Чувашская Республика - 284.

Ивановская область - 235.

Мурманская область - 229.

Красноярский край - 225.

Республика Хакасия - 224.

Еврейская автономная область - 214.

Республика Калмыкия - 206.

В Ненецком и Чукотском АО смертей не было вообще. Менее 20 человек из миллиона умерли в следующих регионах: Брянская, Сахалинская, Новгородская, Тюменская области, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Камчатский край.

За все время больше всего заразились в Москве - более 7% населения. Далее идут Республика Алтай (7%), ЯМАО (6,5%), Санкт-Петербург (6,2%), Республика Карелия (5,9%), Мурманская область (5,8%), Магаданская область (5,6%).

За все время больше всего умерли от коронавируса в расчете на 1 млн населения в таких регионах:

Санкт-Петербург - 1800.

Мурманская область - 1100.

Москва - 1060.

Республика Калмыкия - 940.

Севастополь - 880.

Республика Коми - 840.

Красноярский край - 830.

В среднем по стране умерли 500 человек из миллиона. Это по оперативным данным. По уточненным данным Росстата будет примерно в два раза больше, если брать те смерти, когда вирус был основной причиной.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что заболеваемость коронавирусом весной в России будет снижаться.

"Сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость", - сказал он "Известиям".

При этом Горелов не исключил осеннего подъема, так как "вирусы не стоят на месте, они мутируют, респираторные инфекции неуправляемые".