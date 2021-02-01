Студенты-очники РАНХиГС перейдут в прежний режим учебы уже со следующей недели

Студенты Уральского института управления – филиала РАНХиГС, обучающиеся на очном отделении, с 8 января приступают к прежнему режиму учебы в офлайн-формате. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе института. При этом, согласно приказу от 28 января текущего года, "Об организации учебного процесса", занятия заочных и очно-заочных групп продолжатся в дистанционной форме. Удаленка предусмотрена и для иностранных студентов, в том числе и тех, кто находится за пределами России.

В документе также прописано сохранение ограничений для преподавателей 65+ и педагогических работников, имеющих хронические заболевания. Работать они также будут дистанционно, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. По-прежнему продолжают действовать ограничения на проведение массовых студенческих мероприятий. В стенах образовательного учреждения необходимо соблюдать масочный режим, а при входе студенты проходят обязательную термометрию.

Помимо этого, студенты могут вернуться в общежитие УИУ РАНХиГС. На его территории продолжает действовать масочный режим, ограничения на прием посетителей и обязательная ежедневная термометрия.