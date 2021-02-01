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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Махонин изменил принцип формирования конкурсной комиссии на выборах мэра Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин изменил подход к формированию комиссии по отбору главы Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Теперь кандидатов на должность мэра будут оценивать профессионалы в той или иной городской отрасли. Теперь главу региона будут представлять не чиновники, а отраслевые специалисты и общественники.

Так, в состав комиссии от Дмитрия Махонина войдут гендиректор "Пермской научно-производственной приборостроительной компании" Алексей Андреев, заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов, директор Пермского филиала Высшей школы экономики Галина Володина, врио ректора ПГНИУ, председатель Общественной палаты региона Дмитрий Красильников, глава администрации губернатора Леонид Политов, эколог, член общественной палаты региона Юрий Хохлов.

Пермскую думу в комиссии представляют исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин, руководитель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, руководитель комитета по социальной политике Василий Кузнецов, руководитель комитета по городскому хозяйству Александр Филиппов и руководитель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе.

Сегодня состоится первое заседание комиссии. Завершится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Перми 18 марта.

Напомним, 15 декабря, депутаты Пермской городской думы отправили в досрочную отставку действующего главу города Дмитрия Самойлова и избрали временно исполняющего обязанности мэра - Алексея Демкина. Он занял пост бывшего вице-премьера Антона Клепикова.

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Махонин изменил принцип формирования конкурсной комиссии на выборах мэра Перми

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Теги: Дмитрий махонин, выборы мэра Перми, конкурсная комиссия



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