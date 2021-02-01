01 Февраля 2021
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владимир познер телеведущий (2011) | Фото:1tv.ru

Познер раскритиковал россиян, которые не верят в отечественную вакцину от коронавируса

На сайте телеведущего Владимира Познера опубликована заметка, из которой следует, что на прошлой неделе известный тележурналист сделал прививку, причем, вероятно, отечественной вакциной, потому что сама запись и посвящена настроениям вокруг "Спутника V".

Удивительно, но и здесь Познер нашел, за что покритиковать россиян. На этот раз они не слишком патриотичны – не доверяют отечественным разработчикам. Телеведущий называет это "сочетанием комплекса неполноценности и некоторого шовинизма".

"Я обнаружил довольно странную вещь среди моего круга, среди моих знакомых – желание получить не нашу вакцину. То есть такое внутреннее недоверие к нашему продукту. В данном случае к первой вакцине, которая вообще вышла, я имею в виду Спутник V", - пишет Познер. Он напоминает, что многие известные во всем мире вакцины были разработаны в Советском Союзе, например, вакцина от полиомиелита, которая применяется до сих пор.

"Такое, знаете, сочетание комплекса неполноценности, с одной стороны, и некоторого шовинизма – с другой стороны. И как эти две вещи сочетаются в одном человеке…", - рассуждает Познер.

26 января он пишет: "Если вы меня спросите, вакцинировался ли я? То ответ на это – нет, но я послезавтра это сделаю. Просто мне было сильно некогда. Но я это сделаю. Я не понимаю людей, которые считают, что не нужно вакцинироваться. Ведь люди умирают на самом деле от коронавируса. Самый яркий пример: мы все говорим, что в Америке медицинское обслуживание такое, там такая медицина и т.д. Хорошо, в этой самой Америке умерло уже более 400 тысяч человек". Телеведущий напомнил, что за все время Второй Мировой войны США потеряли сравнимое количество человек.

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Познер раскритиковал россиян, которые не верят в отечественную вакцину от коронавируса

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Теги: владимир познер, критика, россияне, вакцинация, спутник v



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