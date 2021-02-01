Четверых екатеринбуржцев судят за похищение человека в стиле "лихих девяностых"

01 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
задержание экстремистов в Челябинске (2012) | Фото:74.mvd.ru

Четверых екатеринбуржцев судят за похищение человека в стиле "лихих девяностых"

В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо местных жителей. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 15 мая 2020 года злоумышленники похитили 24-летнего екатеринбуржца, а затем перевезли его в помещение автосервиса в Выездном переулке. В дальнейшем 25-летний обвиняемый, выступивший организатором преступления, стал вымогать у похищенного 20 тысяч рублей, которые тот якобы ему был должен.

Опасаясь применения насилия, потерпевший сказал, что часть требуемой суммы лежит у него в квартире по улице Викулова. Похитители привезли его к данной квартире, после чего он, улучив удобный момент, сообщил обо всем в правоохранительные органы.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые и задержали всех участников криминального квартета.

"Теперь за это преступление, совершенное в стиле "лихих девяностых", подельникам предстоит держать ответ перед судом", - отметил полковник Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Четверых екатеринбуржцев судят за похищение человека в стиле "лихих девяностых"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: похищение, суд, вымогательство, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети