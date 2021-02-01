Четверых екатеринбуржцев судят за похищение человека в стиле "лихих девяностых"

В Екатеринбурге перед судом предстанут четверо местных жителей. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 15 мая 2020 года злоумышленники похитили 24-летнего екатеринбуржца, а затем перевезли его в помещение автосервиса в Выездном переулке. В дальнейшем 25-летний обвиняемый, выступивший организатором преступления, стал вымогать у похищенного 20 тысяч рублей, которые тот якобы ему был должен.

Опасаясь применения насилия, потерпевший сказал, что часть требуемой суммы лежит у него в квартире по улице Викулова. Похитители привезли его к данной квартире, после чего он, улучив удобный момент, сообщил обо всем в правоохранительные органы.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые и задержали всех участников криминального квартета.

"Теперь за это преступление, совершенное в стиле "лихих девяностых", подельникам предстоит держать ответ перед судом", - отметил полковник Горелых.